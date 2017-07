MARGARITA LA DIOSA DE LA CUMBIA

House of Blues Chicago

7/13/2017

Puertas @ 7PM. El rendimiento comienza a las 830PM. Este espectáculo es para mayores de 17 años. Se requiere una identificación con foto válida para los espectáculos restringidos por edad. Las formas de identificación válidas son la licencia de conducir vigente y no caducada, la identificación del estado o el pasaporte. House of Blues Chicago es un lugar sólo sala de estar, todos los boletos son de admisión general a menos que se indique lo contrario. Por favor, comuníquese con la Casa de Blues Box Office 312.923.2000 para informarse sobre el asiento para cenas y / o asientos para discapacitados. Aquellos que necesiten asientos accesibles deben adquirir primero un boleto de Admisión General, luego comuníquese con la taquilla del local al 312.923.2000 para reservar alojamiento. House of Blues Chicago no tiene humo. No hay reingreso.

Info: House of Blues Chicago