Kermes para los damnificados en Texas, Florida, Puerto Rico y Mexico.

Te invitamos a la Kermes para recaudar fondos para los damnificados en Texas, Florida, Puerto Rico y Mexico.

Octubre 7, 2017 5pm-12am

Ven acompanar a la comunidad de Lake County y se parte de esta gran causa. Kermés para recaudar fondos para los damnificados en Texas, Florida, Puerto Rico y Mexico.

Ven a poner tu granito de esperanza para todos los afectados por los huracanes y temblores.

Entrada completamente GRATIS!

Habra mucha comida, musica en vivo y diversion para los pequeños de la casa.

Por cada platillo que compres estarás donando para seguir mandando camiones con donaciones en USA y Mexico.

Te esperamos este Sábado Octubre 7, 2017. 5pm-12am.

Sintonizar www.espndeportes1220.com para mas información.

**************

Kermés to raise funds for victims in Texas, Florida, Puerto Rico and Mexico.

Come and put your granite of hope for all those affected by the hurricanes and earthquakes.

Entry completely FREE!

There will be lots of food, live music and fun for the little ones in the house.

For every purchase you will be donating to continue sending trucks with donations in the USA and Mexico.

We are waiting for you this Saturday, October 7, 2017. 5 pm-12am.

Tune in www.espndeportes1220.com for more information.

#FuerzaMexico #PrayforMexico #HoustoStrong #PRStrong #CajasDeEsperanza #BoxesOfHope #ESPNDeportes #ESPNDeportes1220