Fiesta Mexicana! Agosto 25-27, 2017

Fiesta Mexicana!

Fiesta Mexica es más que un festival!

Venga y disfrute de este fin de semana familiar, los niños de 8 años de edad y menores son gratis con un adulto. Sintoniza nuestros programas locales www.espndeportes1220.com para la opportunidad de ganar boletos!

Compre sus boletos ahora y saltee la línea más tarde. Paquetes de estímulos disponibles en:

WWW.MEXICANFIESTA.ORG

#ViveLaFiesta ¡Nos vemos!

Mexican Fiesta is more than just a festival!

Come and enjoy this family-friendly weekend, children 8 years old and under are FREE with an adult. Tune-in our local programs www.espndeportes1220.com for the opportunity to win tickets!

Buy your tickers now: WWW.MEXICANFIESTA.ORG

#ViveLaFiesta ¡Nos vemos!