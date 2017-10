ESPN Deportes se suma a #UnidosPorLosNuestros

En una acción sin precedentes ESPN y ESPN Deportes se han sumado a Azteca América, Fox y Univision Deportes para transmitir de manera simultánea a todo Estados Unidos la Jornada 11 de la Liga MX, este martes 26 y miércoles 27 de septiembre, en inglés y español.

Con comentaristas de las tres cadenas de televisión compartiendo la transmisión, el futbol se convierte en un vehículo de ayuda para todas aquellas comunidades en las que se han visto afectados millones de nuestros hermanos por causa de los desastres naturales, como lo son: Texas, Florida, México, Puerto Rico y el resto del Caribe.

La familia de los medios deportivos en Estados Unidos se unen para apoyar los esfuerzos de la Cruz Roja Americana y sus labores de ayuda en todos estos lugares.

Para el evento histórico se creó el hashtag oficial: #UnidosPorLosNuestros.

Durante toda esta transmisión se podrán hacer aportaciones voluntarias visitando el sitio www.redcross.org/espn/ o llamando al 1-800-842-2200.

Así quedan las transmisiones por ESPN Deportes:

MARTES

6:00pm – 7:55pm Previa “Unidos por los Nuestros”

7:55pm – 10:00pm ET Guadalajara vs. Lobos BUAP

10:30pm – 12:30am ET Veracruz vs. Morelia

12:30am – 2:30am ET Tijuana vs. Tigres U.A.N.L.

2:30am – 3:00am ET Post-juegos “Unidos por Los Nuestros”

MIÉRCOLES

7:55pm – 10:00pm ET León vs. America

10:00pm -12:00am ET Pachuca vs. Cruz Azul

12:00 – 2:00am ET Post-juegos “Unidos por los Nuestros”

www.espndeportes1220.com