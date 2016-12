El América está obligado a ganar la liga mexicana

El técnico del América, Ricardo La Volpe, sigue invicto desde que tomó el equipo en septiembre pasado. Agencia Reforma.

Por Jorge Trujillo, 11/29/16 – 10:30am Periodico Vivelo Hoy.

CHICAGO – Hacía tiempo no disfrutaba un inicio de liguilla mexicana tan agradable, queriendo apostar por la lógica y dejar en el ropero la playera de mis queridos Pumas. A la postre, pocos se han abrazado del aplastante 5-0 de Tigres en su casa. Todos siguen abatidos con fervor matando a Chivas, o en su caso, como dijo Salcedo, los americanistas finalmente recobraron la señal de internet. Bendito (sin blasfemar) fútbol, sí que hace milagros.

Hablar de fútbol resulta contradictorio, o en el mejor de los casos estar de acuerdo en quedar en desacuerdo. Pumas necesitaba un mal día de Tigres y fue todo lo contrario. Por su parte Paco Palencia pagó muy caro el derecho de piso y eligió el peor partido para intentar dar cátedra a Ferretti. La matemática no falla, el técnico con más colmillo de los ocho en esta liguilla, aplastó al novato.

Por su parte Oscar ‘Conejo’ Pérez nunca olvidará esta liguilla, no por el récord de edad sino por el osototote del primer gol en el juego de ida. Ese error le costó a Pachuca quedar a la orilla y no refrendar el título. Rayos soltaron la guillotina sobre los Tuzos, se convirtieron en verdugos galopando su prieto azabache.

Miguel Herrera, que sigue alzando la mano para volver al banquillo tricolor, entró a la nefasta estadística de la maldición del superlíder. Primero perdieron la brújula en el bajío y en su estadio con un hombre menos y el ‘Piojo’ desde un palco, Xolos estuvieron a poco de eliminar a la Fiera, pero Torrente supo aguantar la presión y aunque perdió su primer partido desde que sustituyó al ‘Flaco’ Tena, el marcador le alcanzó para avanzar. Ahora los Panzas Verdes tienen la difícil tarea de vencer a Tigres para acceder a la final. El colmillo de Ferretti será factor, Torrente ya mostró su lado débil en liguilla, que se juega muy diferente.

Claro, el plato fuerte era el Clásico. Villamelones y antiamericanistas esperaban con ansia la debacle de los dirigidos por La Volpe, Pero Oribe Peralta tenía reservada una joya de gol que fue suficiente para dejar fuera nuevamente al acérrimo rival, nuevamente en liguilla, y dando un respiro a Peláez, al ‘Bigotón’, al plantel y a su afición, pero nada más.

La presión ahora es más intensa y seguro al timonel argentino le roba algo de sueño. En este año del Centenario los del Nido de Coapa solo presumen el título de Concacaf Liga de Campeones, con uniforme gacho, himno plagiado y un La Volpe compartiendo el crédito de avanzar a semifinales y alabando a Nacho Ambriz y no haciendo que su equipo juegue al lavolpismo, América está obligado a ganar la liga mexicana.

Ricardo La Volpe sigue haciendo alarde de su invicto desde su llegada al rescate de Ambriz, pero su equipo no juega a lo esperado y bombero que apaga incendios a cubetazos acaba sofocado. Cuidado América, no subestimen a los otrora parientes, que haber sacado al actual campeón no fue tema menor. Si apuestan que sea en persona, no se les vaya a caer la señal de internet nuevamente.

